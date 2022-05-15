فاركو يصل ملعب الدفاع الجوي لمواجهة بيراميدز في الدوري

وصل فريق نادي فاركو إلى ستاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة بيراميدز في إطار مواجهات الدوري الممتاز.

ويحل فاركو ضيفا على بيراميدز في التاسعة مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي، في الجولة ١٩ من الدوري.

وضمت قائمة بيراميدز ٢٠ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف

واختتم الفريق تدريباته مساء امس بملعب الدفاع الجوي، قبل الدخول في معسكر مغلق حتى موعد المباراة الهامة.

