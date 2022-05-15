منع طلاب الثانوية من ورق المسودات بين مؤيد ومعارض.. خبراء التعليم : الطلاب لديهم إصرار على بقاءها ويلجؤون للكتابة على أجسادهم لحل الامتحان

خبير تربوي : ورقة المفاهيم تغنى عن الورق الخارجي المستعمل كمسودة

والطلاب وأولياء الأمور يطالبون الوزارة بالسماح بدخول ورق لعمل مسودات

سادت حالة من الغضب بين جميع طلاب الصف الأول الثانوي، وذلك بعد قرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بمنع دخول الامتحانات بورق أبيض، لاستخدامه كمسودات للتفكير في حل الأسئلة.

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا يجوز لطلاب مرحلة الثانوية العامة دخول اللجان بـ “أوراق بيضاء” لاستخدامها كمسودات.

وقال وزير التربية والتعليم : لقد تم توفير كل ما يحتاجه الطلاب في لجان الامتحانات من جانب واضعي الامتحانات .

واضاف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، فقال إن درجات ونتيجة الصف الأول والثاني الثانوي لقياس ما وصل إليه أبنائنا في التعلم وليست لدخول الجامعة، أنهم يجرون تطويرًا في نوعية أسئلة أولى وتانية ثانوي وعقد الامتحانات الكترونيًا يعتبر جهدا خارقا.

واستكمل: "نختبر القدرات الذهنية للطلاب في امتحانات أولى وثانية ثانوي ولا نحتاج لورقة بيضاء للحل والاسئلة لتشغيل المهارة الذهنية وليس للكتابة على ورقة بيضاء وتطبيق الامر على الجميع امر عادل".

وفى هذا الاطار قال الدكتور أحمد الجيوشي الخبير التربوي ونائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني السابق، أن ورقة الامتحان لابد لها أن تتوافر بها عدد من المعايير أن فكرة وجود ورقة بيضاء ليسخدمها الطالب كمسودة أمر بيسط ولا ينبغى أن نشغل بالنا بيه فهى عبارة عن ورقة بيضاء يسخدمها الطالب فى التفكير من خلالها وهو أمر متعارف علية منذ سنين، وأن اذا كانت الفكرة فى منعها لمنع خوفآ من الغش فلماذا لا تتكلف الوزارة بتقديم الورقة للطلاب وأن يقوم المراقب فى اللجان بتفتيش الورقة قبل الامتحان .

وصرح الدكتور الجيوشى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الورقة مفيدة للطالب وأن إذا كان الهدف من منع الورقة أن يقوم الطالب بإعمال عقلة وذهنة بشكل كامل فلماذا تسمح الوزارة بوجود الالة الحاسبة فى الامتحانات مدامت ترويض أن يقوم الطالب بعمل كل شئ واستنتاج خطوات الحل من خلال ذهنة فقط فعلية لابد أن يتم منع إستخدام اله الحاسبة إذا كانت هذة الوسيلة لمنع ورقة المسودة.

واوضح الدكتور الجيوشى، أن هناك فرق كبير بين أن نمتحن طلاب الثانوية العامة امتحان نهاية مرحلة "امتحان تحصيلي لما حصلوه من تعلم خلال المرحلة الثانوية وبين أن نمتحنهم امتحانات "استعداد" للقبول والانتقال للجامعة.

واشارات أن النوع الاول يقيس ما سبق من تعلم خلال المرحلة الثانوية باكملها و ما تم اكتسابه من مخرجات تعلم منصوص عليها سلفا في مناهج الثانوي العام و هو ما تمنح علي اساسه شهادة اتمام الثانوية العامة كمسوغ يمكن ان يعمل بمقتضاه صاحبه في سوق العمل.

اما النوع الثاني فهو لا يقيس ما سبق من تعلم في المرحلة الثانوية بقدر ما يقيس مدي استعداد الطالب للالتحاق بنوع معين من التعليم الجامعي بل و يعطي مؤشرات للتنبوء بمدي فرص النجاح في دراسته المستقبلية ، كان نقيس مدي استعداد الطلاب للالتحاق بالطب او الهندسة او الحقوق او غيرها، وبالتالي بناء علي هذا النوع الثاني من التقويم نوزع الطلاب حسب ميولهم وقدراتهم ودرجاتهم التي حصلوها .

والفت الدكتور الجيوشي، أن النوع الاول يرتبط ارتباطا وثيقا بما درسه الطلاب في المرحلة الثانوية و مناهجها ولا يجب ان يخرج عنه، والنوع الثاني يقيس قدرات الطلاب الذهنية و والمتطلبات المختلفة للالتحاق بنوع معين او تخصص معين في التعليم العالي وهي قد لا ترتبط مباشرة بما درسه الطلاب من مناهج في المرحلة الثانوية ، وأشار فى النهاية انما نحن الان فى مصر بتنا نخلط المصطلحات و المعايير التربوية و التعليمية بشكل غير مسبوق .

بينما قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن فكرة عدم السماح بدخول أى اوراق داخل لجان الامتحانات فكر متبعه فى العديد من دول العالم المتقدمة وأنها تعد خطة فى طريق تطوير العملية التعلمية التى نعيشها فى الوقت الراهن .

وصرح الدكتور حسن شحاتة فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن دول مثل إنجلترا وكوريا وفنلندا وسنغافورة والعديد من الدول المتقدمة يتم تزويد الطالب قبل الامتحان بورقة المفاهيم العلمية لكل ما يحتاج له الطالب لإسغلالها لحل الامتحان، وأن ذلك ايضا يعمل على منع اى طريقة للغش مثل أن يقوم الطالب بالكتابة على الورقة ويدخل بيها لجنة الامتحان.

واضاف الخبير التربوي ، أن ورقة المفاهيم وما تحتوية تغنى الطلاب عن استخدام ورقة خارجية ، وان الامتحانات الان باتت تتطلب إجابات محدودة ومحددة تحتاج إلى التفكير العميق من الطالب وان استخدام ورقة مفاهيم واحدة يتم توزيعها على جميع الطالب يحقق مبدأ العدالة لجميع الطالب، وان جميع خطط الوزارة الان تسير فى طريق أن تمنع الطالب من الحفظ والتلقين بأى شكل من الأشكال وان يقوم الطالب بالتفكير لإيجاد الحلول

وكان قد تداول طلاب الصف الأول الثانوي، أمس عقب إنتهاء إمتحان الكيمياء أمس صورة لاحد الطلاب إستخدم يده للكتابة عليها وإستخدامها كمسودة، حيث قال أن بسبب عدم توفر ورقة مسودة لكتابة الخطوات في مادة الكيمياء قبل الاجابه على التابلت تحولت اليد إلى مسودة .

طلاب الثانوية تلجأ إلى إيدهم لحل الامتحان

بينما قال شريف إيمن أحد طلاب الصف الأول الثانوي، أن بسبب عدم توفر ورقة مسودة لجاء للكتابة على البنطلون وكتب على الدسك.

بينما قالت يسرا هشام أحد طلاب الصف الأول الثانوي، انها حاولت الاستعانة بأى شئ بجواراها سواء كان يدها او الديسك الخاص بها او مقلمتها للحل وكتابت الخطوات للازمة لحل الكمياء .

بينما قالت عزة محمد أحد طلاب الصف الأول الثانوي، أن اليوم قد انتهاء ولكن الوضع الاكبر سوف يكون فى مادة الفزياء والرياضيات وما لها من خطوات عديدة لستنتاج الحل وأن وقتها سيكون الطالب فى حاجة أكثر من يد للكتابة على وإستخدامها كمسودة .

وعلقت منه حسن أحد اولياء أمور الطلاب الصف الأول الثانوي، أن على الوزارة تدارك خطاءها وأن يتم السماح للطلاب بدخول لجان الامتحانات بورق أبيض يتم تفتيشة قبل الامتحان حتى لا يعيقوا الطلاب على الحل، وأن ذلك لا يعد غش على الاطلاق .



وعبر أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي، عن استيائهم الشديد من فكرة عدم السماح لأبنائهم بدخول الامتحانات بورق أبيض، لاستخدامه كمسودات للتفكير في حل الأسئلة.

وطالب أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي ، بضرورة أن يتراجع الوزير عن قراره ويسمح للطلاب بدخول اللجنة بورق أبيض لاستخدامه كمسودات للحل.

وقالت إيمان محمد : بنتي النهارده اضطرت تفكر في خطوات حل أسئلة الكيمياء بعمل مسودات على إيديها داخل لجنة الامتحان ، وحتى ورقة المفاهيم ممنوع على الطلاب الكتابة عليها ، وهذا الأمر صعب جدا.

وأضافت : أن على وزير التربية والتعليم أن يعيد النظر في قراره ، ويسمح بدخول الورق الأبيض لمساعدة الطلاب على الحل فهذا لن يضر الوزارة في شئ.