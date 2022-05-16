نشرة المرأة| 3 علاجات تخلصك من الكوليسترول وتحافظ على الأوعية الدموية.. 3 وصفات منزلية لعلاج آلام الصدر

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي.

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هناك العديد من العوامل المسؤولة عن شيب الشعر المبكر التي تساعد على التخلص من الشعر الأبيض وجميع أنواع مشاكل الشعر إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث

قد يكون الألم في الجانب الأيمن من صدرك مؤشراً على التهاب أو تهيج في الرئة أو بطانة الصدر إليك 3 علاجات سريعة لعلاج ألم الجانب الأيمن بسبب الانتفاخات إليك أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع هيلث