نشرة المرأة| 3 علاجات تخلصك من الكوليسترول وتحافظ على الأوعية الدموية.. 3 وصفات منزلية لعلاج آلام الصدر

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي.
3 علاجات سريعة تخلصك من الكوليسترول وتحافظ على الأوعية الدموية
أطعمة عديدة تساعد في الحفاظ على صحة القلب والتخلص من تراكم الكوليسترول وإراحة الأوعية الدموية كما أنه يساعد في تنظيم تدفق الدم إلى قلبك ، وبالتالي منع الإصابة بأمراض القلب إليك 3 علاجات سريعة جربيها بنفسك يقدمها موقع بولد سكاى الهندي
شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.
إذا كنت مولودًا في يوم 16 مايو اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد اليوم سيكون مهمًا جدًا بالنسبة لك من وجهة نظر العمل.
علاجات منزلية للتخلص من الشيب بشكل طبيعي
هناك العديد من العوامل المسؤولة عن شيب الشعر المبكر التي تساعد على التخلص من الشعر الأبيض وجميع أنواع مشاكل الشعر إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث
الفلفل وبذور الحلبة واللوز.. 3 وصفات منزلية لعلاج آلام الصدر
قد يكون الألم في الجانب الأيمن من صدرك مؤشراً على التهاب أو تهيج في الرئة أو بطانة الصدر إليك 3 علاجات سريعة لعلاج ألم الجانب الأيمن بسبب الانتفاخات إليك أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع هيلث
حظك اليوم وتوقعات الاثنين 16-5- 2022 على الصعيد المهنى والعاطفي
يشغل بال كثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك لليوم الاثنين الموافق 16-5-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيدين العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.