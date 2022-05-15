مكافآت خاصة في سموحة للاستمرار في المربع الذهبي قبل مواجهة المصري

اختتم فريق الكرة الأول بنادى سموحة مرانه اليوم قبل الانتظام بمعسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها غداً علي ملعب استاد برج العرب، في الجولة ١٩ لمسابقة الدورى .

وحرص عبد الحميد بسيوني علي الاجتماع مع اللاعبين قبل المران الرئيسي لتحفيز اللاعبين علي استغلال الفوز الكبير للفريق علي الاتحاد السكندري بخماسية والتمسك بالفوز علي المصري، خاصة بعد حصول اللاعبين أمس علي مكافات الفوز والإجادة التي اعلنت عنها ادارة النادى عقب الفوز والمستوي المتميز أمام زعيم الثغر .

في الوقت الذي ، شهد مران الفريق حضور وليد عرفات، رئيس النادى، الذي أكد للاعبين عن ارتياحه للمستوي الفني والروح العالية التي ظهر عليه الفريق خلال اللقاء الأخير، مضيفًا أن مجلس إدارة النادى ملتزم بتوفير كافة الامكانات لمواصلة الانتصارات خلال اللقاءات المقبلة ولتقديم عروض تليق باسم فريق سموحة .

وأشار رئيس النادي إلى أن مجلس الإدارة قرر استمرار مضاعفة المكافآت بشرط تواجد الفريق ضمن الأربعة أندية الأولى بالدوري وهو المركز الذي يضمن العودة للمشاركة في البطولات الأفريقية ، حيث من المقرر مضاعفة مكافات الفوز علي المصري البورسعيدي.

من جانبه كشف أشرف مختار، عضو مجلس ادارة نادى سموحة عن توفير ١٥٠ تذكرة مجانية لأعضاء ومشجعي النادى، عقب الاتفاق مع شركة تذكرتي بعد استخراج بطاقات المشجعين والحصول علي التذاكر.

وأضاف عضو المجلس أن تجربة توفير التذاكر والاتوبيسات الخاصة لنقل المشجعين إلى استاد برج العرب تعد هي الخطوة الأولي نحو تكوين رابطة مشجعين خاصة بفريق الكرة بنادى سموحة ، مشيرًا الي أنه سيتم تخصيص تذاكر مجانية قبل كل مباراة لتحفيز اللاعبين علي مواصلة الانتصارات والتواجد في المربع الذهبي .



ويحتل سموحة المركز الرابع برصيد ٣٠ نقطة في جدول ترتيب الدورى، بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني عشر برصيد ٢٠ نقطة.