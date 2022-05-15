عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مكافآت خاصة في سموحة للاستمرار في المربع الذهبي قبل مواجهة المصري

وليد عرفات في تمرينات
وليد عرفات في تمرينات سموحة

اختتم فريق الكرة الأول بنادى سموحة مرانه اليوم قبل الانتظام بمعسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها غداً علي ملعب استاد برج العرب، في الجولة ١٩ لمسابقة الدورى .

وحرص عبد الحميد بسيوني علي الاجتماع مع اللاعبين قبل المران الرئيسي لتحفيز اللاعبين علي استغلال الفوز الكبير للفريق علي الاتحاد السكندري بخماسية والتمسك بالفوز علي المصري، خاصة بعد حصول اللاعبين أمس علي مكافات الفوز والإجادة التي اعلنت عنها ادارة النادى عقب الفوز والمستوي المتميز أمام زعيم الثغر .

في الوقت الذي ، شهد مران الفريق حضور وليد عرفات، رئيس النادى، الذي أكد للاعبين عن ارتياحه للمستوي الفني والروح العالية التي ظهر عليه الفريق خلال اللقاء الأخير، مضيفًا أن مجلس إدارة النادى ملتزم بتوفير كافة الامكانات لمواصلة الانتصارات خلال اللقاءات المقبلة ولتقديم عروض تليق باسم فريق سموحة .

وأشار رئيس النادي إلى أن مجلس الإدارة قرر استمرار مضاعفة المكافآت بشرط تواجد الفريق ضمن الأربعة أندية الأولى بالدوري وهو المركز الذي يضمن العودة للمشاركة في البطولات الأفريقية ، حيث من المقرر مضاعفة مكافات الفوز علي المصري البورسعيدي.

من جانبه كشف أشرف مختار، عضو مجلس ادارة نادى سموحة عن توفير ١٥٠ تذكرة مجانية لأعضاء ومشجعي النادى، عقب الاتفاق مع شركة تذكرتي بعد استخراج بطاقات المشجعين والحصول علي التذاكر.

وأضاف عضو المجلس أن تجربة توفير التذاكر والاتوبيسات الخاصة لنقل المشجعين إلى استاد برج العرب تعد هي الخطوة الأولي نحو تكوين رابطة مشجعين خاصة بفريق الكرة بنادى سموحة ، مشيرًا الي أنه سيتم تخصيص تذاكر مجانية قبل كل مباراة لتحفيز اللاعبين علي مواصلة الانتصارات والتواجد في المربع الذهبي .


ويحتل سموحة المركز الرابع برصيد ٣٠ نقطة في جدول ترتيب الدورى، بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني عشر برصيد ٢٠ نقطة.

سموحة الاتحاد السكندري بورسعيد برج العرب عبد الحميد بسيوني نادي سموحة مجلس إدارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فبركة أم لعنة قادمة.. القصة الكاملة لـ غفوة أبو الهول

بعد هدية السيتي .. سيناريوهان لـ تتويج صلاح مع ليفربول بالدوري الإنجليزي

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

8 قرارات لمجلس إدارة الأهلي حول أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

أبو الهول ..هل أغمض الحارس الأمين عينيه حقا؟ القصة الكاملة "فيديوجراف"

المنافسة تشتعل.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي

نحلة تقتل شابا بالغربية.. فيها سم قاتل وتهاجم الإنسان في 3 حالات

قرار جمهوري بنقل رئيس بمحكمة استئناف طنطا إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين

ترشيحاتنا

المحترفون.. كوكا يسجل أمام كهربا.. وتريزيجيه يشارك في تعادل باشاكشهير بالدوري التركي

مستشار وزير التموين: مد فترة تسجيل أرقام الهواتف وربطها بالبطاقات حتى نهاية يونيو .. فيديو

ريال مدريد يتعادل 1-1 مع قادش بالدوري الإسباني

مصر في المسار الصحيح.. الحكومة تعلن خطة التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية

برشلونة يتعادل سلبيا مع خيتافي في الدوري الإسباني

روسيا تهدد بتعزيز وجودها العسكري على حدود فنلندا حال انضمامها إلى الناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل خلطة الأرز .. طريقة عمل دجاج محشي بالمكرونة

الاستعدادات النهائية لاستقبال ضيوف مهرجان كان قبل يومين من حفل الافتتاح.. صور

بحمامات سباحة وملاعب.. مدينة كاملة تحت الأرض للاحتماء من النووي في فنلندا|فيديو

شهود عيان يروون لحظات رعب عاشها الأمريكيون في المجمع التجاري.. متطرف يقتل بدمٍ بارد 10 أشخاص بدوافع عرقية عنصرية.. واشنطن لم تتخلص من أمراضها القديمة والحادث خير دليل

فيديو

طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين وسبب إضافة رقم الهاتف.. الوزارة تمد فترة التسجيل .. فيديوجراف

ينتمي لـ الجماعة الإسلامية .. تطورات جديدة في قضية قتل كاهن الاسكندرية

أزمة سد النهضة وحقيقة نقص مخزون القمح.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم

قمر الدم.. ظاهرة فلكية مذهلة يشاهدها سكان كوكب الأرض غدا.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ