لبني عسل تستعرض أبرز توجهيات الرئيس للحكومة

قالت الإعلامية لبنى عسل إن الرئيس وجه لتأسيس الشركات عن طريق الأخطار رقميا من خلال منصة تقام لهذا الغرض، ووجه بالسماح بفتح الشركات الافتراضية بدون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها وتوفير النقابات والتأهيل على الشركات .

وأضافت لبنى عسل خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن الرئيس تحدث عن تسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد والتوسع في إقامة المناطق الاستثمارية الحرة، وكذالك التوسع في الإعفاءلت الضربية للشركات الناشئة.



وأوضحت أن الرئيس وجه بالتوسع في منحة مبادرة مصر الرقمية التي تستهدف خريجي الجامعات المتخصصة وكذالك التوسع في مبادرة أشبال مصر الرقمية.

https://fb.watch/d13zQkszhY/