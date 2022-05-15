برشلونة يتعادل سلبيا مع خيتافي في الدوري الإسباني

انتهت مباراة برشلونة وخيتافي، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الجولة 37 من الدوري الإسباني.
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:.
حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن
الدفاع: داني ألفيش – أوسكار مينجيزا – كليمنت لونجليه – أليخاندرو بالدي
الوسط: سيرخيو بوسكيتس – ريكي بويج – جافي
الهجوم: فيران توريس – بيير إيمريك أوباميانج - ممفيس ديباي
دكة البدلاء: نيتو – لازار كاريفيتش – صامويل أومتيتي – ميكا مارمول – ألفارو سانز - خاندرو – عثمان ديمبيلي – أداما تراوري – مارتن برايثوايت – لوك دي يونج
وبهذه النتيجة، يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 73 نقطة، وضمن صعوده بالفعل لدوري أبطال أوروبا، بينما يحتل خيتافي المركز 14 برصيد 39 نقطة.