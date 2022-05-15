مستشار وزير التموين: مد فترة تسجيل أرقام الهواتف وربطها بالبطاقات حتى نهاية يونيو .. فيديو

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين إنه في البداية تم ربط تسجيل رقم تليفون صاحب بطاقة التموين بالبطاقة التموينية وتم التنويه عن ذلك منذ أكثر من عامين.

واضاف "مدكور" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائيه، أن هناك الملايين من المواطنين استجابوا لنا وقاموا بتسجيل أرقامهم الخاصة بهم خلال الفترة الماضية.

وتابع مستشار وزير التموين أن هناك عدد ليس بقليل لم يستجب لذلك القرار حتى الآن ونوه أن وزير التموين أصدر قرارا بمد فترة التسجيل مرة أخرى والتنويه عن ذلك لجميع المواطنين حتى يستجيبوا لتلك القرار.

وأوضح الدكتور عمرو مدكور أن يجب تسجيل الأرقام المسجلة بالرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة التموينية ولا يشترط أحد الشركات ولكن يجب أن يكون مسجلا.

وأشار إلى أن وزير التموين قرر مد تلك القرار حتي ٦/٣٠ حتي يستطيع جميع المواطنين من التسجيل.

https://youtu.be/il4BO2l8G_4