وسيم السيسي: لا توجد برديات فرعونية عن إغماض عين أبو الهول

أكد الدكتور وسيم السيسي، المفكر والباحث في تاريخ مصر القديمة، أن صورة أبو الهول وهو يغمض عينيه والمنتشرة على السوشيال ميديا فوتوشوب بشكل واضح، قائلا إنه "يوجد قطاع كبير من المصريين عنده العقلية الأحادية الذي يتلقى أي خرافة ويصدقها دون أن يفكر.. نحن حتاج عقلية جدلية".

ورد وسيم السيسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، على ما يشاع عن وجود برديات تتحدث عن إغماض أبو الهول عينيه، قائلا: "مفيش برديات بتقول إغماض أبو الهول عينه.. دي مفبركة وحاجات كذب وعارفين كل البرديات".

وأشار وسيم السيسي، إلى أن الشائعات تدور حول تمثال أبو الهول منذ زمن بعيد، متابعا: "مفيش حاجة بتقول صورة أبو الهول يغمض عينه، ولازم يكون في تفسير علمي وما جرى في ترند أبو الهول يكشف عن وجود العقلية الاحادية بمعنى أنه يتلقى دون تفكير".