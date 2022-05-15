هآرتس: الشرطة الإسرائيلية أمرت بمنع رفع أعلام فلسطين بجنازة شيرين أبوعاقلة

قالت تقارير عبرية إن الشرطة الإسرائيلية كان لديها أوامر بمنع رفع أعلام فلسطين خلال جنازة شيرين أبو عاقلة، الصحفية الفلسطينية التي استشهدت برصاص جيش الاحتلال، ما أدى إلى مشهد الاعتداء الوحشي على المشيعين، الذي أثار إدانات دولية وعربية واسعة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن مصادر في الشرطة قولها إن قائد شرطة منطقة القدس، دورون تورجمان، وجه الشرطة بمصادرة الأعلام الفلسطينية ومنع رفعها خلال تشييع جنازة شيرين أبو عاقلة في القدس يوم الجمعة الماضي.

وحسب الصحفة، لم يكن قائد الشرطة حاضرا وقت الجنازة، بل كان في ألمانيا ضمن وفد من الشرطة، لكن نائبه داني ليفي، حل محله في قيادة أنشطة الشرطة في الجنازة.

وذكرت المصادر أن تورغمان وجه بالعمل على منع رفع أعلام فلسطين في الجنازة، في إطار مناقشة جرت قبل يوم من تشييعها وشارك فيها عن بعد.

وخلال الجنازة، شوهد الأمن الإسرائيلي يقف في مجموعات تبحث عن الأعلام الفلسطينية وسط الحشد.

كما أزال ضباط الشرطة الإسرائيلية الأعلام الفلسطينية المعلقة في الشوارع وعلى نوافذ السيارات، وأخذوها من المشاركين، وصادروا بعضها واستخدموا القوة لمنع رفعها.

يوم الجمعة، استخدمت الشرطة الإسرائيلية الهراوات لضرب الحشود التي كانت تحمل نعش صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة وهي خارجة من مستشفى القديس يوسف في القدس.

واعتدت القوات الإسرائيلية على المشاركين في الجنازة، كما تم هز التابوت ودفعه مرة أخرى إلى المستشفى قبل السماح له بالمغادرة نحو موقع الدفن الأخير في مقبرة جبل صهيون.

واستشهدت شيرين أبو عاقلة البالغة من العمر 51 عاما صباح الأربعاء، متأثرة بإصابات خطيرة تعرضت لها في منطقة الرأس خلال تغطيتها اقتحام قوات إسرائيلية لمخيم جنين.