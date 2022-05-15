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رئيس التحرير
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ثقافة

بحضور مستشار ملك البحرين

وزيرة الثقافة: أفراح القبة أحد العروض المميزة لمسرح الدولة

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ونبيل الحُمر مستشار ملك البحرين لشئون الإعلام، وهشام محمد الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة، العرض المسرحي أفراح القبة على المسرح العائم بالمنيل وبحضور الدكتورة كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة، المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ، المخرج سامح بسيوني مدير فرقة مسرح الشباب، وعدد من مديري الفرق التابعة لبيت المسرح .

قالت إيناس عبد الدايم إن أفراح القبة أحد العروض المميزة لمسرح الدولة والتى شهدت نجاحا ضخما على مدار 150 ليلة عرض تلقى خلالها الجمهور العديد من الرسائل الإيجابية الهادفة الى تنمية الوعى والإدراك.

وأضافت أنه مستلهم عن قصة لأديب نوبل المصرى العالمى نجيب محفوظ ناقش خلالها عدد من القضايا الاجتماعية ، وأشادت بصناع العرض ونجومه من الشباب الواعدين والذين حققوا تكاملا ابداعيا فى جميع العناصر الفنية ، ووجهت باستئناف تقديمه خلال الفترة المقبلة موضحة أن الأعمال الجادة التى تقدمها مسارح الدولة تسهم في إعادة تشكيل الوجدان وبناء الشخصية .

عرض أفراح القبة من انتاج فرقة مسرح الشباب وبطولة كل من أحمد يسري ، سمر علام ، ياسمين وافي ، فاطمة عادل ، حمزة رأفت، مينا نبيل، علاء الوكيل ، عبد المنعم رياض ، محمد عبد القادر ، جيهان أنور ، أحمد رمضان ، مينا نادر ، جورج أشرف ، هايدي عبد الخالق ، وفاء عبد الله ، أحمد عباس ، باسم سليمان ، مارتينا رؤوف ، حسام علاء ، هدير طارق ، تأليف نجيب محفوظ ، تصميم ديكور وإضاءة عمرو الأشرف ، تصميم حركي مناضل عنتر ، التأليف الموسيقي أحمد نبيل ، مكياج أماني حافظ .

وتدور أحداثه حول فرقة ‏مسرحية يكتشف اعضاءها أن الأحداث تتناول شخصياتهم الحقيقية وأن المؤلف يعرض ‏أسرارهم التي حدثت بالماضى ويسعى الممثلون لإيقافها لكن صاحب الفرقة يُصر على استكمال العمل فيجدوا أنفسهم مجبرين على الاستمرار في لعب أدوارهم الحقيقية.

الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ونبيل الح مر مستشار ملك البحرين لشئون الإعلام محمد الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة العرض المسرحي أفراح القبة المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح

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