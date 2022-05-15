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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد العوضي يستعرض مهاراته في الملاكمة عبر السوشيال ميديا.. فيديو

أحمد العوضي
أحمد العوضي

نشر الفنان أحمد العوضي فيديو جديد له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر أحمد العوضي في الفيديو بإطلالة رياضية، يستعرض فيها لياقته البدنية ومهاراته في الملاكمة، ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

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كان الفنان أحمد العوضي علق علي ما فعله الممثل الأمرييكي ويل سميث في حفل الأوسكار عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك ” .

و كتب أحمد العوضي قائلا :"بس البوكس قليل عليه".  

وعرضت فضائية العربية فيديو لـ ويل سميث، بعد صفعه لزميله ومقدم حفل الأوسكار الممثل الكوميدي كريس روك، بسبب إلقائه نكتة وسخريته من مظهر زوجة "سميث" المصابة بمرض يؤدى إلى تساقط الشعر بكثافة، فى الحفل الذى أقيم مساء أمس.

وقال ويل سميث، الممثل الأمريكى، باكياً: "أريد أن أعتذر للأكاديمية، واعتذر لكل زملائى المرشحين .. أبدو مثل الأب المجنون كما قالوا عن شخصية ريتشارد ويليامز فى الفيلم، لافتاً إلى أن الحب سيجعلك تفعل أشياء مجنونة".

وصفع النجم العالمي ويل سميث، زميله كريس روك على وجهه وذلك خلال احتفالية توزيع أكاديمية الأوسكار الأمريكية، بسبب سخرية الأخير من زوجة سميث.

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