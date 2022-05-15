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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سنغافورة تكشف عن أول حالات إصابة بالمتحورين الجديدين لفيروس أوميكرون

اوميكرون
اوميكرون

كشفت السلطات في سنغافورة أول حالات إصابة محلية بـ المتحورين الفرعيين الجديدين لفيروس "أوميكرون" المتحور عن كورونا.

 

ونقلت الأحد صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية عن وزارة الصحة القول إنها رصدت حالتي إصابة بسلالة (بي إيه.4) وحالة أخرى بسلالة (بي إيه.5)، وذلك من خلال المراقبة النشطة.

 

وأشارت الصحة السنغافورية إلى أن الحالات الثلاث كانت بدون أعراض أو بأعراض خفيفة، ولم تحتاج إلى النقل للمستشفيات، وبينت أنهم جميعا قد تم تلقيحهم وتلقوا أيضا جرعات معززة.

 

وأضافت: "سنعزز جهود المراقبة المحلية ونواصل رصد تفشي (بي إيه.4) و(بي إيه.5) في سنغافورة".

وزارة الصحة الصحة سنغافورة فيروس أوميكرون أوميكرون المتحور

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