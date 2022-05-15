بيراميدز يسقط في فخ التعادل أمام فاركو ويحافظ على الوصافة

سقط فريق بيراميدز في فخ التعادل أمام فاركو سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدفاع الجوي بالدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة ٣٩ محتلا المركز الثاني وارتفع رصيد فاركو الي النقطة ٢٧ محتلا المركز السادس.

واهدر الفريقين العديد من الفرص التي أتيحت لهم خلال المباراة

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل مباراة فاركو في الدوري الممتاز.

ويحل فاركو ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي، في الجولة 19 من الدوري.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: عمر جابر - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي

خط الوسط: رمضان صبحي - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - محمود صابر

خط الهجوم: إبراهيم عادل

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - أحمد أيمن منصور - إسلام عيسى - محمد صادق - نبيل دونجا - أحمد فتحي - هشام محمد - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي.