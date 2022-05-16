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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم البحث العلمي تعلن قبول 11 مشروعا في برنامج لتعزيز استخدام العلماء المصريين لتكنولوجيا السينكروترون.. اليوم.. جامعة حلوان تطلق مؤتمرا عن التغير المناخي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

معهد البحوث الفلكية يفتح ابوابة اليوم لرصد ظاهرة الخسوف القمرى

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، يوما مفتوحا لرصد ظاهرة خسوف القمر داخل مقر المعهد بمرصد حلوان.

 

الخميس .. انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثالث بـ علاج طبيعي القاهرة

أعلنت الدكتورة جيهان حسن المنياوي عميدة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة، عن موعد انتهاء الامتحانات النهائية للفصل الدراسى الثالث لطلاب الدكتوراة.

البحث العلمي تعلن قبول 11 مشروع في برنامج لتعزيز استخدام العلماء المصريين لتكنولوجيا السينكروترون.. تفاصيل

أعلنت اكاديمية البحث العلمى عن قبول 11 مشروع فى برنامج لتعزيز استخدام العلماء المصريين لتكنولوجيا السينكروترون SESAME وتقدم للبرنامج العديد من المشاريع البارزة، ويمكنكم الاطلاع على المشروعات الناحجة من خلال الخبر و على المقبولين في تلك المشاريع الدخول عالرابط للتقديم للبرنامج الموحود داخل الخبر :
 

لطلاب حقوق عين شمس.. فيديو توضيحي لطريقة الإجابة بنظام bubble sheet

نشرت كلية الحقوق جامعة عين شمس فيديو توضيحي لطريقة الاجابة بنظام bubble sheet الخاص بمادة economics لطلاب الفرقة الأولي الشعبتين الفرنسية والانجليزية ويمكن للطلاب مشاهدة الفيديو من خلال هذا اللينك اضغط هنا

اليوم … جامعة حلوان تطلق مؤتمر عن التغير المناخي

‎تطلق جامعة حلوان مؤتمر التغير المناخي بعنوان " التغيرات النباتية والميكروبيولوجية في ضوء المتغيرات المناخية المتوقعة" والذي ينظمه قسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم تحت الكتور ممدوح مهدي رئيس جامعة حلوان و الدكتور عماد أبو الدهب عميد الكلية.

 

 "الأنشطة الطلابية والتوعية بأهميتها" ندوة بألسن عين شمس 

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بكلية الألسن جامعة عين شمس،  ندوة "بعنوان الأنشطة الطلابية والتوعية بأهميتها"، بالتعاون مع قسم اللغات الشرقية الإسلامية .

 

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