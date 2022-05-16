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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: طلاق جديد في الوسط الفني.. تغيير اسم فيلم جارة القمر.. وميار الببلاوي تدعو لقطِّها

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية المهمة عن ميار الببلاوي و أحمد عاشور وعايدة غنيم.

 

معملناش بلوك ..أول تعليق من أحمد عاشور بعد انفصاله عن عايدة غنيم

علق السيناريست أحمد عاشور على انفصاله عن الفنانة عايدة غنيم بعد اعلان طلاقهما رسميا

نجوم الفن اللبناني يدلون بأصواتهم في الانتخابات النيابية


حرص عدد من نجوم الفن اللبناني ؛ على المشاركة في الانتخابات النيابية اللبنانية والإدلاء بصوتهم .

الاختيار 3.. تسريب يكشف اعتراف خيرت الشاطر بحصول عصام سلطان على رشاوى


تضمنت حلقات مسلسل الاختيار 3، إذاعة عدد من التسجيلات لقيادات الإخوان وعلى رأسهم خيرت الشاطر ومحمد مرسي والمرشد محمد بديع، وهم يتحدثون عن حقيقة أفكارهم ونواياهم تجاه مصر أثناء توليهم مقاليد الحكم.

كريم فهمي يعلن تغيير اسم فيلم جارة القمر لـ أنا لحبيبي


أعلن الفنان كريم فهمي عن تغيير اسم فيلمه المنتظر “جارة القمر” إلى “أنا لحبيبي”، وذلك بعد فترة طويلة من تأجيل عرضه رغم انتهاء تصويره.

ميار الببلاوي تطلب الدعاء لقطها: أنا هتجنن عليه


كشفت الإعلامية ميار الببلاوي، عن تعرض القط الخاص بها لوعكة صحية شديدة ونزيف مستمر، بسبب وجود حصوة على الكلى لديه، وطالبت الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل

ميار الببلاوي أحمد عاشور عايدة غنيم نجوم الفن اللبناني الاختيار 3

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