أخبار الفن: طلاق جديد في الوسط الفني.. تغيير اسم فيلم جارة القمر.. وميار الببلاوي تدعو لقطِّها

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية المهمة عن ميار الببلاوي و أحمد عاشور وعايدة غنيم.

علق السيناريست أحمد عاشور على انفصاله عن الفنانة عايدة غنيم بعد اعلان طلاقهما رسميا



حرص عدد من نجوم الفن اللبناني ؛ على المشاركة في الانتخابات النيابية اللبنانية والإدلاء بصوتهم .



تضمنت حلقات مسلسل الاختيار 3، إذاعة عدد من التسجيلات لقيادات الإخوان وعلى رأسهم خيرت الشاطر ومحمد مرسي والمرشد محمد بديع، وهم يتحدثون عن حقيقة أفكارهم ونواياهم تجاه مصر أثناء توليهم مقاليد الحكم.



أعلن الفنان كريم فهمي عن تغيير اسم فيلمه المنتظر “جارة القمر” إلى “أنا لحبيبي”، وذلك بعد فترة طويلة من تأجيل عرضه رغم انتهاء تصويره.



كشفت الإعلامية ميار الببلاوي، عن تعرض القط الخاص بها لوعكة صحية شديدة ونزيف مستمر، بسبب وجود حصوة على الكلى لديه، وطالبت الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل