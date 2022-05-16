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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد موسى: كل التحية لجماهير وفاق سطيف على روحهم الرياضية

صدى البلد

قال الإعلامي أحمد موسى إن الأهلي سيواجه الوداد المغربي الشقيق يوم 30 مايو الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب بناء على انحياز الاتحاد الإفريقي مع الاحترام لكل الأشقاء العرب.
 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد،   أن الأهلي أصدر بيانا فاضحا وكاشفا وسيكشف في مؤتمر صحفي عالمي كواليس قرار الاتحاد الإفريقي مشيرا إلى أن الكاف تعامل بسخافة مع الأهلي صاحب أكبر بطولات وجماهير وشعبية في القارة.
 


وأوضح موسى أن بيان الأهلي يعني وجود فساد إداري في الاتحاد الإفريقي وأنه سيقوم بفضح الاتحاد الإفريقي ولكن بعد المباراة النهائية.

وأكد موسى أن الأهلي الكبير لا ينسحب مشيرا إلى أن الاتحاد الإفريقي كله فساد خاصة أن استدعاء لاعبي الأهلي الدوليين يوم المباراة النهائية يؤكد مدى التخبط والفشل “ده ناقص جاساما يحكم الماتش”.

ووجه موسي التحية للأشقاء في الجزائر على حسن الاستقبال  في مباراة الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الإعلامي أحمد موسى برنامج على مسئوليتي على مسئوليتي الاتحاد الافريقي ابطال افريقيا أحمد موسى نهائى دورى أبطال إفريقيا ووفاق سطيف

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