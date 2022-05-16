مدرب فاركو: هدفنا كان الفوز على بيراميدز.. وتحكمنا في رتم المباراة

علق نونو ألميدا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو على تعادل فريقه أمام نادي بيراميدز بدون أهداف، في إطار الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال ألميدا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "اليوم لعبنا مباراة قوية أمام فريق كبير خارج أرضنا".

واضاف: "هدفنا كان الفوز بثلاث نقاط، ولكن ليس من السهل اللعب خارج الأرض أمام لاعبين كبار بحجم بيراميدز".

وتابع: "نجحنا في تنظيم صفوفنا بشكل جيد وتحكمنا في المباراة، والهدف كان تحقيق الفوز، ولكن لعبنا خارج أرضنا لذلك كان هدفنا كيفية غلق المساحات على لاعبي بيراميدز المميزين، وللأسف لم نتمكن من تسجيل هدف".

وأشار:" ليس من السهل في المساحات الضيقة الخروج بالكرة بشكل يسمح للتسجيل، وكان هدفنا الثلاث نقاط وفريق بيراميدز فريق كبير ويضم لاعبين مميزين ويمتلك ميزانية كبيرة".

واختتم:"لعبنا بثنائي هجومي صريح، وكان هدفنا تسجيل هدف ولعبنا بهذه الطريقة أمام فيوتشر ونجحنا في الفوز، نحن لا نلعب بمفردنا نحن نلعب أمام فريق بحجم بيراميدز كانت لديه القدرة على غلق المساحات".