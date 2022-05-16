نيفين الطاهري : توقيت مؤتمر خطة الدولة في التعامل مع الأزمة العالمية موفق جدا..فيديو

قالت الدكتورة نيفين الطاهري عضو مجلس النواب ؛ إن هذا المؤتمر "في الجون" ؛ لأن توقيته موفق جدا لأن هناك شغل كثير ينجز على أرض الواقع ولكنه غير ظاهر .

أضافت الدكتورة نيفين الطاهري خلال لقائها في برنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية مع الإعلامي يوسف الحسيني ؛ أن المؤتمر اليوم استطاع الإلمام بأمور كثيرة يتساءل فيها الكثير من الناس على الرغم من أن هذه الأمور ليست في إطار واحد .

أوضحت نائبة البرلمان أن حديث الرئيس كان منحصر في الحديث في نقاش 13 بندا منهم خمسه بنود إقتصادية 100% وعند الحديث بالتفصيل عن هذه البنود من جانب الرئيس فيشرح هذه البنود ويعلق عن كيفية تنفيذ هذه البنود على أرض الواقع .

أشارت نيفين الطاهري إلى أن الرئيس سيعقد كل ثلاثة شهور هذا المؤتمر ليكون الحديث عن ما تم إنجازه وعن مصداقية المؤتمرات وتنفيذ القرارات والمحاسبة الجادة من قبل الرئيس للحكومة .