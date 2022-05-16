عضو العفو الرئاسي: توجيهات بعودة السجناء المفرج عنهم لأعمالهم والطلاب لدراستهم

أكد كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن مهمتنا الأساسية السجناء السياسيين والخطر الأحمر الوحيد هو التورط في اعمال العنف، مفيدا بأنهم توسطوا للسماح بزيارة زياد العليمي في السجن وهناك سجناء اخطأوا بالفعل ولكن نريد أن نمنحهم فرصة ثانية.

وأضاف كريم السقا، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الحوار السياسي غير مرتبط بلجنة العفو الرئاسي وهناك جملة قرارات اتخذت ستودي إلى استقرار سياسي، كما أن هناك توجيهات بعودة السجناء المفرج عنهم إلى أعمالهم والطلاب إلى دراستهم مرة اخرى.

وأشار كريم السقا، إلى أن تنظيم الاخوان فكرة مرض خبيث عانى منه الجسد المصري وأثاره موجوده ولكن قرار عودتهم مرتبط بالشعب المصري وليس لأي شخص ولن نكون أداة لعودة الاخوان".

