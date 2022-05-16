عودة الروح للقطاع الخاص..كرم جبر يعلق على مؤتمر رئيس الوزارء

علق كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء بالأمس، قائلا: الحضور كان كبيرا وواضحا، وحديث وشرح رئيس الوزراء كان كافيا وشاملا بشكل كبير.

وأضاف “كرم جبر” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، أن الأزمة الحالية هي أكبر أزمة يتعرض لها العالم خلال آخر 100 سنة، حيث يشهد العالم انهيارا في التجارة العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة العالمية.

واسترسل: أسعار القمح والبترول ارتفعوا بنسبة 100% خلال الأزمة الحالية، متابعا: الأزمة تسبت في جعل 1.7 مليار شخص في العالم يعانوا من الفقر والجوع.

وأوضح أن مؤتمر رئيس الوزراء والحديث عن القطاع الخاص بمثابة ضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري، متابعا: الرخصة الذهبية ستختصر كافة التعقيدات التي كانت تواجه الاستثمار.

وشدد على أن القطاع الخاص سيكون المرحلة الثانية من خطة الإصلاح، متابعا: الدولة تسعى إلى تسهيل إجراءات الاستثمار المحلى والأجنبى، وتقديم عدة حوافز.