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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حارس وفاق سطيف: المارد الأحمر أقوى من الوداد.. فيديو

الاهلي ووفاق سطيف
الاهلي ووفاق سطيف

أكد سفيان خذايرية، حارس مرمى وفاق سطيف الجزائري، أن الأهلي استحق التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب فريقه بعد النتيجة والمستوى خلال مباراتي الذهاب والإياب.

وقال خذايرية في تصريحات عبر قناة أون تايم سورتس 1: "لن نستيطع أن نُجامل والأفضل فاز بمجموع المباراتين، الأهلي فاز بفارق كبير ومستوى لاعبوه كان رائعا فهم يعرفون بعضهم جيدًا".

وأضاف:" الأهلي كان في أفضل حالاته خاصة في مباراة الذهاب، وألعب لأفضل فريق في الجزائر من الناحية الهجومية".

وتابع: "كنا نتوقع أن يكون الأهلي بنفس المستوى الذي رأيناه، الأهلي كان يعلم أنها ستكون مباراة مهمة في الجزائر واستعد لها بشكل قوي، وكانت النتيجة مفاجأة لنا في القاهرة وحالفه الكثير من الحظ".

وأكمل:" بيرسي تاو قام بعمل رائع مع الأهلي خلال المباراتين، وحارس مرمى الأهلي في المباراتين كان رائع أيضًا".

وواصل: "الشناوي كان يستفيد من طريق لعب الأهلي ولديه خط دفاع رائع وأرى أنه واحد من نقاط قوة الفريق".

وأوضح "كنا نحتاج إلى معجزة لكي نعوض الخسارة برباعية في مباراة الذهاب أمام الأهلي".

واستطرد: "اعتقد أن الأهلي سيفوز باللقب أمام الوداد المغربي، الفريق لديه الكثير من الخبرات واعتقد أنه فنيا هو الأفضل".

واختتم حارس وفاق سطيف تصريحاته: "الوداد المغربي ليس بعيدًا عن الأهلي، لكن الكفة تميل إلى الأهلي نظرًا لما رأيته في المباراتين".

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