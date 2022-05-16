أحمد موسى ينفعل بسبب استدعاء اللاعبين الدوليين قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار الاتحاد الأفريقي باستدعاء اللاعبين الدوليين لمنتخباتهم قبل المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا التي تقام بين الأهلي والوداد المغربي في دولة المغرب .



وانفعل على الهواء ببرنامجه " علي مسئوليتي " المذاع على قناة صدى البلد، قائلا: "تخيل قالك اللاعبين الدوليين ينضموا لمنتخباتهم وانت محدد ماتش يوم ٣٠ وتيجي تبعت للأهلي النهارده أن اللاعبين الدوليين يروحوا لمنتخباتهم في تونس ومالي وانا هلعب بمين ده ايه الاستهتار ده".

وأضاف موسي: "فساد في الاتحاد الافريقي يعني انت كرئيس اتحاد مش عارف ان فيه ماتش يوم ٣٠ وانت هتحضره مين بيدير الاتحاد هل ده إنصاف؟ هل دي عدالة؟ ".