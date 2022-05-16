متحدث الوزراء يتحدث عن سياسة ملكية الدولة والقطاعات وبرنامج الطروحات



قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي حرص خلال المؤتمر الصحفي على بعث رسائل طمأنة للمستثمرين والمواطن، موضحا: رئيس الوزراء أكد للمستثمرين على وجود فرص استثمارية كبيرة داخل مصر خلال الفترة القادمة.

وأضاف “نادر سعد” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”،:رئيس الوزراء أكد أن الدولة تعمل على جذب أكبر قدر من الاستثمارت من الخارج، كما أنه تحدث عن اتخاذ إجراءات وتيسيرات للمستثمرين ولتنشيط البورصة المالية.



ولفت إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن سياسة ملكية الدولة والقطاعات التي سيتم الاستثمار فيها، مشددا على أن هذه السياسة ستساهم في زيادة الاستثمار الأجنبي في العديد من القطاعات.

وشدد على أنه برنامج الطروحات وطرح الشركات لا يعاني من أي عقبات حاليا، متابعا: كان هناك بعد الإجراءات التي تعوق التنفيذ ولكن الآن لا يوجد.

وأوضح أن البيروقراطية قديما كانت تعيق تعزيز الاستثمار في مصر، ولكن الآن لا يوجد أي معوقات وسنتجاوزها، مؤكدا على أن الدولة ترحب بالاستثمار الأجنبي وأن هناك ضوابط تحكم سوق الاستثمار في مصر.

