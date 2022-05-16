عمرو زكريا: لابد من زراعة الاستثمار في الكادر البشري.. فيديو

قال عمرو زكريا الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريد الأمريكية لدراسات أسواق المال، إنه حضر المؤتمر الصحفي لرئاسة الوزراء، وتابع أن رئيس الوزراء قال إنه يتحدي أي خبير اقتصادي يعلم ماذا سيحدث بعد عام واحد.

وأضاف "زكريا" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائيه، أنه من المستحيل أن يتوقع أحد ماذا سوف يحدث العام المقبل ولكن علينا الاستعداد لما يحدث الان لكي نكون علي استعداد تام لما يحدث غدا.

وتابع الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريد الأمريكية لدراسات أسواق المال أن هناك مثل صيني يقول أن احسن وقت لزرع شجرة كان منذ ٣٠ عاما مضت وثاني أحسن وقت هو اليوم.

وأوضح عمرو زكريا أن لابد من زراعة الاستثمار في الكادر البشري، مشيرا إلى أن التعليم الجيد يزيد من الإنتاجية كل عام بقدر ١٠٪.

https://youtu.be/MtbDENBPZ7U