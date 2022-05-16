شعبة المستوردين: قرار إعفاء المواد الخام من قيود الاستيراد بمثابة قبلة حياة



قال متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، إن قرار إعفاء المواد الخام من قيود الاستيراد بمثابة قبلة حياة للمصانع، التي كانت تعاني من نواقص في المواد الخام أو قطع الغيار.

وأضاف “متي بشاي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”:" القيادة السياسية شعرت بالمصنعين وعملت على حل مشاكلهم، وهذه القرارات ستساهم بشكل كبير في إعاد العديد من المصانع للعمل مرة أخرى.

وشدد على أن قرارات إعفاء مستلزمات الإنتاج ستزيد من معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدا على أن المصنعين وملاك المصانع يدعمون الدولة وليس لديهم مشكلة في تقنين الاستيراد.

