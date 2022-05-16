شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفى وفاة مسجون داخل قسم شرطة بمطروح

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن مقطع فيديو يتضمن إدعاء والدة أحد المتهمين بحبسه بأحد أقسام الشرطة بمحافظة مطروح ووفاته نتيجة التعذيب.



وأكد المصدر أن المذكور من العناصر الجنائية قد سبق اتهامه فى قضايا بيانها كالتالى : (6612/2012 جنح مطروح "تحرش ومحاولة الاستيلاء على مبلغ مالى" – 11720/2016 جنح مطروح "سرقة" – 1478/2019 جنحة "سكر" – 6300/2022 "سرقة ")..وأنه كان محبوساً على ذمة قضية "سرقة".. وحال شعوره بحالة إعياء تم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم وأثناء إسعافه توفى.. وقد ورد تقرير الجهات المختصة بأن سبب الوفاة نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقد أوضح المصدر أن ترويج تلك الإدعاءات تأتى فى إطار نهج الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب لإثارة البلبلة.