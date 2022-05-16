جمال سليمان يتحدث عن مشاركته في الاختيار 3 .. ڤيديو

قال الفنان جمال سليمان عن كواليس مشاركته بمسلسل "الاختيار ٣ "ان المسلسل بشكل عام والجزء الثالث بشكل خاص يقدم شهادة موثقة عن الدور الوطني للجيش المصري في التعامل مع الشعب المصري وحرصه علي الوئام الوطني وتحمله المسئولية في دعم الخيارات الوطنية واتخاذ الموقف المناسب في اللحظات الحاسمة.

واضاف جمال سليمان خلال حلوله ضيفا مع الاعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة انه من هذا المنطلق انني كنت سعيد بالمشاركة في هذا الجزء من مسلسل الاختيار ٣ والذي فتح نقاش كبير وواسع واظهر الكثير من الحقائق للمصريين.

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وتابع سليمان: "انا شخصيا لدي تقدير عالي للدور الوطني الذي لعبه الجيش المصري وخاصة في السنوات العشر الاخيرة والتي كانت سنوات صعبة جدا وبها تحديات كبيرة وايضا كان بها خيارات واحتمالات بعضها مدمر ، ومصر مثلها مثل باقي بعض الدول العربية كانت مفتوحة علي احتمالات العنف والحرب الداخلية ، لكن الشعب المصري كان يتطلع علي الدوام علي دور المؤسسة العسكرية المصرية لانه لديه كامل الثقة انها مؤسسة وطنية وليس لديها اعتبار الا للمصلحة الوطنية حماية مصر والشعب المصري".

كما أضاف: “واعتقد ان المؤسسة العسكرية المصرية كانت امام تحد كبير من جهة كان عليها احترام ارادة الشعب المصري في ضرورة التغير ومن الجهة الثانية كان لابد ان يكون هذا التغيير امن يحفظ الدولة والشعب من الحرب الداخلية والمشروعات العابرة للمصلحة الوطنية والإرهاب والفوضى”.