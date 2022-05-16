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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|جيف بيزوس يطالب تويتر بالتحقق من تغريدة لـ بايدن باعتبارها مضللة.. وخبير ينصح مستخدمي آيفون بحذف هذا التطبيق

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

هونر تستعد لإطلاق لاب توب جديد بمواصفات جبارة وبطارية تستمر حتى 20 ساعة

كشفت شركة هونر الصينية في إعلان لها عن جهازاللاب توب Honor Magicbook 14 2022 والذى يتميز بعدد من المواصفات الجبارة منها بطارية تستمر حتى 20 ساعة من العمل المتواصل.

 

جيف بيزوس يصف تغريدة لـ بايدن بأنها مضللة ويطالب إدارة تويتر بالتحقق منها


طالب مؤسس أمازون، الملياردير جيف بيزوس قسم مراقبة المحتوى في تويتر Twitter بمراجعة تغريدة للرئيس الأمريكي جو بايدن تدعو الشركات الكبرى لتحمل نصيبها من الضرائب، والتحقق من هذه التغريدة معلومة مضللة.

 

أرخص سماعات earbuds إيربودز لاسلكية في 2022


من المعروف أن سماعات AirPods إيربودز من شركة آبل الأمريكية هى الأعلى سعر في الأسواق العالمية لما لها من قدرات كبيرة وميزات في الأداء وجودة الصوت وعدد من التقنيات المرتبطة بإلغاء الضوضاء، ولكن هناك عدد من سماعات earbuds إيربودز التى تستطيع أن تنافس آبل وبأرخص الأسعار.

 

مميزات مذهلة في التحديث الأخير للعبة eFootball 2022 بعد سلسلة الأخطاء القاتلة

 

أطلقت شركة Konami تحديث  1.0.0 من لعبة الفيديو الشهيرة eFootball 2022 ، وذلك بعدما تم إطلاق النسخة الأولى من اللعبة بعدد كبير من الأخطاء التى أدت إلى استياء عدد كبير من اللاعبين الذين طالبوا الشركة بتصحيح هذه الأخطاء .

 

خبير ينصح مستخدمي هواتف آيفون بحذف هذا التطبيق فورا

 

حذر خبير تكنولوجي بضرورة حذف تطبيق شهير في هواتف آيفون لاستغلاله مساحة كبيرة للغاية على الهواتف مما يؤدى إلى عدد من المشكلات أثناء استخدام الهاتف منها بطء الأداء وتعطل التطبيقات.

 

إيلون ماسك يحذر من خوارزميات تويتر وينصح المستخدمين بتفعيل هذه الإعدادات


 قال رجل الأعمال، إيلون ماسك، في سلسلة تغريدات له إن خوارزميات تويتر Twitter قد تتلاعب بالمستخدمين بطرق لا يدركها المستخدمون أنفسهم، حيث تقترح الخوارزميات عدد من الموضوعات أو الصفحات المعينة لمتابعتها.

 

بشراكة مع بنية سيستمز وأورانج.. انطلاق فعاليات قمة FDC الأحد المقبل


في إطار الإعلان عن الإستعدادات النهائية لفعاليات القمة ، عقدت شركة الشرق الأوسط لأنظمة الاتصالات MCS الموزع الرائد لتكنولوجيا وحلول الأمن السيبراني اليوم مؤتمراً صحافياً، للإعلان عن أبرز ملامح الدورة الرابعة لقمة مستقبل مراكز البياناتThe Future of Data Centers Summit 2022 التي يتم تنظيمها تحت رعاية وبحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة من 22- 23 مايو الجاري بفندق إنتركونتيننتال سيتي ستارز .

 

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