أخبار التكنولوجيا|جيف بيزوس يطالب تويتر بالتحقق من تغريدة لـ بايدن باعتبارها مضللة.. وخبير ينصح مستخدمي آيفون بحذف هذا التطبيق

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت شركة هونر الصينية في إعلان لها عن جهازاللاب توب Honor Magicbook 14 2022 والذى يتميز بعدد من المواصفات الجبارة منها بطارية تستمر حتى 20 ساعة من العمل المتواصل.



طالب مؤسس أمازون، الملياردير جيف بيزوس قسم مراقبة المحتوى في تويتر Twitter بمراجعة تغريدة للرئيس الأمريكي جو بايدن تدعو الشركات الكبرى لتحمل نصيبها من الضرائب، والتحقق من هذه التغريدة معلومة مضللة.



من المعروف أن سماعات AirPods إيربودز من شركة آبل الأمريكية هى الأعلى سعر في الأسواق العالمية لما لها من قدرات كبيرة وميزات في الأداء وجودة الصوت وعدد من التقنيات المرتبطة بإلغاء الضوضاء، ولكن هناك عدد من سماعات earbuds إيربودز التى تستطيع أن تنافس آبل وبأرخص الأسعار.

أطلقت شركة Konami تحديث 1.0.0 من لعبة الفيديو الشهيرة eFootball 2022 ، وذلك بعدما تم إطلاق النسخة الأولى من اللعبة بعدد كبير من الأخطاء التى أدت إلى استياء عدد كبير من اللاعبين الذين طالبوا الشركة بتصحيح هذه الأخطاء .

حذر خبير تكنولوجي بضرورة حذف تطبيق شهير في هواتف آيفون لاستغلاله مساحة كبيرة للغاية على الهواتف مما يؤدى إلى عدد من المشكلات أثناء استخدام الهاتف منها بطء الأداء وتعطل التطبيقات.



قال رجل الأعمال، إيلون ماسك، في سلسلة تغريدات له إن خوارزميات تويتر Twitter قد تتلاعب بالمستخدمين بطرق لا يدركها المستخدمون أنفسهم، حيث تقترح الخوارزميات عدد من الموضوعات أو الصفحات المعينة لمتابعتها.



في إطار الإعلان عن الإستعدادات النهائية لفعاليات القمة ، عقدت شركة الشرق الأوسط لأنظمة الاتصالات MCS الموزع الرائد لتكنولوجيا وحلول الأمن السيبراني اليوم مؤتمراً صحافياً، للإعلان عن أبرز ملامح الدورة الرابعة لقمة مستقبل مراكز البياناتThe Future of Data Centers Summit 2022 التي يتم تنظيمها تحت رعاية وبحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة من 22- 23 مايو الجاري بفندق إنتركونتيننتال سيتي ستارز .