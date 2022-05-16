علاء نبيل: تتويج الأهلي بلقب أبطال إفريقيا بمثابة 5 ألقاب.. فيديو

قال علاء نبيل، مدرب منتخب مصر السابق، إن القرارات التي أصدرها النادي الأهلي بشأن أزمة ملعب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، ضد الوداد المغربي، تؤكد أنه لا نية لدى الأحمر في الانسحاب من خوض اللقاء.

وأضاف علاء نبيل، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن تصعيد الأهلي أمر ضروري، فضلًا عن المؤتمر الصحفي عقب المباراة، سيكون قرارا جيدا لكشف كواليس الأزمة وملابساتها، لحفاظ الأهلي على حقوقه.

وأشار إلى أن الأهلي كثيرًا ما تعرض لمثل هذه المواقف السلبية، وتخطاها بالإنجازات، بينما إذا نجح في التتويج بهذه البطولة ستكون بمثابة 5 بطولات وليست مجرد بطولة واحدة، خاصة في ظل الظروف المحيطة بها.