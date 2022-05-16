ياسر الشنواني: النني لم يتفق مع أرسنال على تجديد تعاقده.. فيديو

أكد ياسر الشنواني نجم المصري البورسعيدي والإسماعيلي الأسبق، أن محمد النني محترفنا في أرسنال الإنجليزي، لم يتفق حتى الآن مع إدارة الجانرز على تجديد تعاقده مع الفريق.



وتابع ياسر الشنواني خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، الأداء الذي قدمه محمد النني في آخر 5 مواجهات مع أرسنال، قربه بشدة من تجديد تعاقده مع الجانرز الإنجليزي، أتمنى له التوفيق".

وعن موقف محمد صلاح، أكد ياسر الشنواني، أن الطلبات المادية لصلاح وراء تعثر مفاوضاته مع ليفربول حتى الآن، موضحًا أن إدارة ليفربول معترضة على الطلبات المادية لصلاح، لأنها ستتسبب في رفع سقف التعاقدات، موضحًا وجهة نظره بأن يُفضل تجديد ليفربول تعاقده مع صلاح.



وطمأن الشنواني الجماهير المصرية على حالة مؤمن زكريا مؤكدًا أن حالته النفسية جيدة في الفترة الأخيرة، وتحسنت بشكل أكبر بعد اللافتة الرائعة، موضحًا أنه كان من الصعب جدًا دخول أي شخص إلى غرفة ملابس فريق ليفربول، ولكن صلاح نجح في الحصول على استثناء من أجل إسعاد مؤمن زكريا.

وعن موقف تريزيجيه، أكد ياسر الشنواني أنه سينضم لفريقه أستون فيلا بعد انتهاء فترة إعارته لباشاك شهير التركي، وسبب خروجه معارًا هو تعاقد أستون فيلا مع ستيفن جيرارد المدرب الجديد، الذي يرغب في لاعبين لديهم جاهزية بدنية وفنية، وهو ما افتقده تريزيجيه عقب عودته من الإصابة.