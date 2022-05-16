مختار مختار: «ظلم الكاف» دافع قوي لتحقيق الأهلي اللقب الأفريقي.. فيديو

قال مختار مختار، نجم الكرة المصرية السابق، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، يفعل ما يشاء من مخالفات في حقوق الأندية المصرية منذ فترة طويلة، مضيفا أن خطاب النادي الأهلي كان مُهذبًا في اعتراضه على احتضان المغرب لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح مختار خلال تصريحات تليفزيونية لقناة ETC: «أرفض انسحاب النادي الأهلي من نهائي دوري أبطال إفريقيا، والأحمر قادر على التتويج باللقب تحت أي ظروف»، متابعا: «الفرحة ستكون مضاعفة حال الفوز بنهائي دوري أبطال إفريقيا في هذه الظروف الصعبة»، مشددًا على أن الأهلي سيستغل الظلم الذي تعرضله لعركلة مسيرته في تحقيق اللقب الثالث على التوالي، وتحويله لدافع يحقق على إثره الفوز باللقب».

وعن أداء الأهلي في الفترة الأخيرة، أكد مختار: أن أداء الفريق أشعره بشىء من الطمأنينة وتحديدًا خلال مواجهتي وفاق سطيف الجزائري، لافتا إلى أن مدربي الأهلي دائمًا ما سيكونوا في حيرة كبيرة بسبب تقارب مستويات اللاعبين في النادي الأهلي، وقدرتهم على صنع الفارق.

واختتم: «الأهلي سيدخل المباراة متفوقًا على الوداد بنسبة 55%، بسبب الدوافع التي خلقها الظلم الذي تعرض له الفريق بخوض النهائي على أرض المنافس ووسط جماهيره.