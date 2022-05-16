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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هاني عياش: نسبة الجلطات الناتجة عن لقاج جونسون قليلة للغاية

صدى البلد


قال هانى عياش، العميد المساعد بجامعة ولاية نيويورك، إن هنا أكثر من 18 مليون فرد حصلوا على لقاح جونسون آند جونسون، أصيب من بينهم 60 شخصا بجلطات دموية، متابعا: نسبة الجلطات قليلة للغاية.

 

وأضاف "هاني عياش"  خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، أن لقاح جونسون آند جونسون حدث له توقف عند بداية تصنيعه نتيجة تسببه في حدوث جلطات، متابعا: في حالة حصول الفرد على لقاح جونسون يفضل أن تكون الجرعة التنشيطية من لقاح مختلف.

 

وشدد على ضرورة أحداث تغيير في لقاحات كورونا المتوفرة، نتيجة التحور الذي يحدث للفيروس بشكل دوري، مؤكدا على أن التحور الجديد من كورونا سريع الانتشار وأصبح يجتاح العالم بشكل واسع.
 

هاني عياش لقاح جونسون جلطات دموية الجرعة التنشيطية كورونا لقاحات كورونا اخبار التوك شو

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