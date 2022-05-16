أهالي سيدي سالم يشكون من تهالك الطرق الرئيسية

اشتكى عدد من أهالي مركز سيدى سالم التابع لمحافظة كفر الشيخ من تدني مستوي المعيشة و تهالك المنطقة، حيث يعيش الأهالي في معاناة بسبب تهالك الطريق وعدم رصفه، ما يعرض حياة المارة للخطر.



قال المواطن محمد فتحى عبد الرازق ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى نحن أهالى مركز سيدى سالم التابعة إلى محافظة كفر الشيخ أشد المعاناة من تهالك رصف الطريق المؤدي من المنشيه الجديده مرور بقريه ابو العزايم الخوالد البلد وعدم صلاحيته للسير عليه، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات، ويؤدي إلى تدمير السيارات".

وناشد القارئ المسئولين بمحافظة الشرقية والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لرصف الشارع لتسهيل حركة الأهالي.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



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