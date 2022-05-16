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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غزل المحلة يواجه إيسترن كومباني اليوم.. والجهاز الفني يختار 22 لاعبًا

صدى البلد

اختار مصطفى عبده، المدير الفني لفريق غزل المحلة، 22 لاعبًا في قائمة فريقه التي يخوض بها مباراة إيسترن كومباني، على استاد غزل المحلة، في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.


وقال مصطفى عبده إن صفوف فريقه مكتملة، وإنه يسعى إلى تحقيق الفوز وتحسين مركز الفريق، لأن هدفه هو الفوز بجميع المباريات والدخول إلى المربع الذهبي بجدول الدوري الممتاز.


وأضاف مصطفى عبده أنه عقد محاضرة مع اللاعبين، وطالبهم باستغلال الفرص التي تتاح لهم، واللعب بجدية، والتركيز لإحراز الأهداف، وتقديم عرض يليق بقيمتهم الفنية واسم نادي غزل المحلة، وكسب ثقة الجمهور.


ويحتل فريق غزل المحلة المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما يحتل إيسترن كومباني المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.
ويدخل غزل المحلة المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد تعادله في مباراته السابقة أمام المصري خارج الأرض بهدف لكل منهما.


 

غزل المحلة كرة القدم الممتاز ب ايسترن كومباني ترتيب الدورى

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