عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصر تستحوذ على الجوائز الكبرى لمهرجان سوس الدولي للفيلم القصير بالمغرب

صدى البلد

أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان سوس الدولي للفيلم القصير بالمغرب، الأفلام الفائزة بدورته ال 14 التي أقيمت بمدينة أيت ملول بالمغرب،بمشاركة 18 فيلما روائيا ووثائقيا من دول عربية وأجنبية.


وكشفت إدارة المهرجان عن فوز فيلمين مصريين بالجوائز الكبرى بالمهرجان،حيث توج الفيلم المصري القصير"البطاطا"للمخرج محمد البدري،بجائزة"سوس"لأفضل فيلم روائي قصير،وفوز فيلم"الحلم يقترب"للمخرج أحمد عبد العليم قاسم بجائزة "سوس"الدولية لأفضل إخراج سينمائي.


تدور أحداث فيلم"البطاطا"حول تجسيد للوحة الرسام العالمي فان كوخ" آكلو البطاطا" حيث عبر من خلالها "فان" عن معاناة عمال المحاجر مع الفقر والجوع وتناولهم لوجبة أساسية وهى البطاطس ومشروبا واحدا وهو كوب الشاي.


وفيلم"الحلم يقترب"يعد دراما وثائقية تحكي قصة اللقاء الأول للفرعون الذهبي توت عنخ آمون والملك رمسيس الثاني داخل أعظم متحف في القرن ال 21 وهو المتحف المصري الكبير،والفيلم فاز مؤخرا بجائزة أفضل فيلم وثائقي بالمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون الذي أقيم في نيويورك نوفمبر 2021.

مهرجان سوس الدولي للفيلم القصير بالمغرب أيت ملول بالمغرب البطاطا الحلم يقترب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فبركة أم لعنة قادمة.. القصة الكاملة لـ غفوة أبو الهول

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

دعاء خسوف القمر من الكتاب والسنة

بعد هدية السيتي .. سيناريوهان لـ تتويج صلاح مع ليفربول بالدوري الإنجليزي

اول فيديو لـ خسوف القمر فى مصر ..شاهد

كيفية صلاة الخسوف ودعاؤها .. سنة نبوية الأزهر يحدد وقتها وأحكامها

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

خسوف القمر .. 5 أمور حث عليها النبي وقت الظاهرة تمنحك خيرات الدنيا والآخرة

ترشيحاتنا

معهد الفلك: مرحلة الخسوف الجزئي للقمر في مصر استمرت 34 دقيقة

تعرف على سعر ومواصفات نيسان كيكس 2022 في السعودية

محافظ الدقهلية يدشن المرحلة الأولى لمنظومة النقل الجماعي

هل تكرار خسوف القمر من علامات الساعة وماذا فعل النبي عند حدوثه؟

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 16 -5 -2022

خبير: البنوك الرقمية تدعم الدولة فى مواجهة الاقتصاد غير الرسمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

تماثيل الكرنك تتحرك ليلا وغفوة أبوالهول تنذر بالهلاك.. قصة حكايات لعنة الفراعنة

بديل خلطة الأرز .. طريقة عمل دجاج محشي بالمكرونة

الاستعدادات النهائية لاستقبال ضيوف مهرجان كان قبل يومين من حفل الافتتاح.. صور

فيديو

تحويل المحنة إلى منحة.. أبو العينين: الأزمة الاقتصادية العالمية تسونامي العصر

مصر في المسار الصحيح.. الحكومة تعلن خطة التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية

طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين وسبب إضافة رقم الهاتف.. الوزارة تمد فترة التسجيل .. فيديوجراف

ينتمي لـ الجماعة الإسلامية .. تطورات جديدة في قضية قتل كاهن الاسكندرية

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ