مصر تستحوذ على الجوائز الكبرى لمهرجان سوس الدولي للفيلم القصير بالمغرب

أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان سوس الدولي للفيلم القصير بالمغرب، الأفلام الفائزة بدورته ال 14 التي أقيمت بمدينة أيت ملول بالمغرب،بمشاركة 18 فيلما روائيا ووثائقيا من دول عربية وأجنبية.



وكشفت إدارة المهرجان عن فوز فيلمين مصريين بالجوائز الكبرى بالمهرجان،حيث توج الفيلم المصري القصير"البطاطا"للمخرج محمد البدري،بجائزة"سوس"لأفضل فيلم روائي قصير،وفوز فيلم"الحلم يقترب"للمخرج أحمد عبد العليم قاسم بجائزة "سوس"الدولية لأفضل إخراج سينمائي.



تدور أحداث فيلم"البطاطا"حول تجسيد للوحة الرسام العالمي فان كوخ" آكلو البطاطا" حيث عبر من خلالها "فان" عن معاناة عمال المحاجر مع الفقر والجوع وتناولهم لوجبة أساسية وهى البطاطس ومشروبا واحدا وهو كوب الشاي.



وفيلم"الحلم يقترب"يعد دراما وثائقية تحكي قصة اللقاء الأول للفرعون الذهبي توت عنخ آمون والملك رمسيس الثاني داخل أعظم متحف في القرن ال 21 وهو المتحف المصري الكبير،والفيلم فاز مؤخرا بجائزة أفضل فيلم وثائقي بالمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون الذي أقيم في نيويورك نوفمبر 2021.