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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اختفى في البحر.. جهود مكثفة للبحث عن جثة الطالب الغريق بالعريش

البحث عن جثة الطالب
البحث عن جثة الطالب الجامعي غريق بحر العريش

تحرك  عدد من المنقذين بحي ابي صقل  بمدينة العريش شمال سيناء  في موكب جماعي  إلى مكان غرق الطالب الجامعي   في منطقة  مسجد الخلفاء الراشدين  بالعريش  لمتابعه البحث علي غريق بحر العريش  وذلك لليوم الثاني على التوالي  من الساعة السادسة صباح اليوم الإثنين . 

حرارة الجو

وكان الطالب قد نزل البحر للاستحمام في منطقة الخلفاء الراشدين بالعريش، لإحساسه بحرارة الجو إلا أن التيارات المائية  والدوامات قد جذبت الطالب الي الداخل، .حيث سارع عدد من المنقذين للنزول وراءه في محاولة لإنقاذه إلا أنه اختفى عن الأنظار .

وقالت المصادر إن الغريق ٢٤ عاما،  طالب بكلية التجارة جامعة العريش من أبناء بئر العبد ، حيث تم إخطار الاجهزة الامنية بالحادث. 

وفي نفس السياق .. تم إنقاذ شابين آخرين من الغرق بمنطقة آل ايوب، حيث نجح المواطنون من إنقاذهما قبل ان يجرفهما التيارات المائية الي الداخل .
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