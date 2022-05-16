زى النهاردة.. الأهلي يسحق الزمالك بنصف دستة أهداف فى الدورى

اكتسح يوم الخميس الموافق 16 مايو عام 2002 فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي غريمه التقليدي نادى الزمالك بستة أهداف مقابل هدف علي ستاد القاهرة في الاسبوع الثاني و العشرين للدوري الممتاز.

الفارس الأبيض حامل اللقب دخل المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 49 نقطه منها 33 في الدور وخسارتين في الدور الثاني أخرت ترتيب الفريق في الجدول وتحت قيادة الالماني المخضرم أوتوفستر.

بينما المارد الأحمر الأحمر دخل المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 53 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن دراويش الإسماعيلي الذين اعتلوا القمة مؤقتا في انتظار ما سيسفر عنه لقاء القمه رقم 89.

المارد الأحمر تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه في ولايته الأولي جمع 29 نقطه في الدور الاول بعد خسارتين منهما واحده من فريق ميت عقبه غريمه اللدود.

النادى الأهلى لم يحقق الفوز علي الابيض "رسميا" منذ 9 أبريل 1999 اي في مباراة الانسحاب الشهيره و فعليا منذ 8 نوفمبر 1998 و هدفي التوأم الشهير مع هدف صبري الخارق لشباك الحضري.

بعد مرور دقائق خمس كان رضا شحاته قد ألقي خلالها بكلمة الافتتاح للنادي الاحمر و الذي فقد رئيسه الاشهر و الاب الروحي و ايقونته المميزه صالح سليم الذي وافاه الاجل المحتوم قبل عشرة ايام بالتمام و الكمال فرفع مناصروه لافتات تقول بأن شموع صالح سليم لن تنطفئ.

وسجل ابراهيم سعيد بهدف أخر في الدقيقه 18 قبل أن يعمق خالد بيبو الجراح البيضاء في الدقيقه 28.

وعاد حسام حسن بالفارس الأبيض من بعيد بهدف سجله في الدقيقة 41 لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

لينتهي الشوط الاول بتقدم الأهلي علي منافسه نادى الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف..

أصحاب الرداء الأبيض يدخلون بالقوة الضاربة في الشوط الثاني علي أمل التعويض فانكشفت خطوطه أثمر عن ثلاثية سجلها خالد بيبو في الدقائق 17 و 28 و 45 ليكمل السوبر هاتريك فيدخل التاريخ مع مدربه البرتغالي الذي اثار حصول لاعبه علي الانذار الثاني حنقه و غيظه حيث لن يلعب لقاء القمه أمام الاسماعيلي.

كذلك زميله ابراهيم سعيد الذي حصل علي البطاقه الحمراء في الربع ساعة الاخيره لاشتباكه مع تامر عبد الحميد لاعب وسط الزمالك الذي حصل علي نفس البطاقه و ذلك في الدقيقة 32.

لينتهي لقاء قمه لم يكن أشد المتفائلين من الاهلي و لا أشد المتشائمين من الزمالك يتوقع مثل هذه النتيجة التاريخيه التي رفعت أسهم مانويل جوزيه عاليا.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي :

محمد عبد المنصف-ابراهيم حسن و رضا سيكا و بشير التابعي و طارق السيد-محمد عبد الواحد و تامر عبد الحميد و حازم امام و محمد أبو العلا-جمال حمزة و حسام حسن

مثل الأهلي كل من :

عصام الحضري فى حراسة المرمى

شادي محمد و هادي خشبة و وائل جمعه-سيد عبد الحفيظ و ابراهيم سعيد و حسام غالي و جيلبرتو ورضا شحاتة -خالد بيبو و أحمد بلال.

أدار المباراة الحكم الايطالي كوسيمو بولونينو