سجل 45 هدفا.. بيبو يقود أسوان إلى العودة لدورى الأضواء والشهرة

تأهل فريق أسوان عن جدارة واستحقاق عن المجموعة الأولى الصعيد بدوري الدرجة الثانية إلى المشاركة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وقاد أحمد بيبو نجم فريق الكرة الأول بنادي أسوان ممثل الصعيد هذا الموسم إلى العودة مجددا لدورى الأضواء والشهرة.

وشارك أكد بيبو بقميص نادي أسوان خلال الموسم الحالي في 26 مباراة.

وشارك أحمد بيبو بقميص نادى أسوان فى تحقيق 19 فوزا خلال الموسم الحالي.

نجح أحمد بيبو رفقة نادى أسوان فى تسجيل 45 هدفا خلال الموسم الحالي.

حصد فريق أسوان خلال الموسم الحالي 62 نقطة ليعود إلى دورى الأضواء والشهرة مرة أخرى.

يذكر أن عبد الناصر عباس مدير الكرة بنادي أسوان أكد أن تغير أسعار الدولار في مصر لا تشكل خطورة على الفريق الأول لكرة القدم.

وتواصل صدى البلد، مع عبدالناصر عباس لبحث أزمة الدولار في السوق المصري، وكيف ستتعامل الأندية المصرية مع المحترفين الأجانب على خلفية القرارات الأخيرة.

وقال عباس، في تصريحات خاصة لصدى البلد: نمتلك اثنين فقط محترفين أحدهما إعارة من فريق الجونة والثاني هو يمني ويتم التعامل بالجنيه المصري، وبالتالي لا يؤثر علينا تذبذب سعر الدولار علينا في شئ.

جاء ذلك بعد رفع أسعار الفائدة في البنوك المصرية على الشهادات الاستثمارية بنسبة وصلت إلى 17% واتجاه كبيرة للمواطنين للاستثمار فيها مما قلل من تواجد الدولار في السوق المحلي.

وعاد فريق أسوان سريعا للدوري المصري الممتاز بعد غياب موسم واحد.