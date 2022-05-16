سياحة النواب: نظرة تفاؤلية كبيرة بعودة السياحة إلى طبيعتها تدريجيًا

كشف النائب سيد قاسم وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن هناك العديد من المؤسسات الدولية والمنظمات العالمية المعنية بالسياحة العالمية، تتوقع بدء عودة حركة السياحة الوافدة إلى مصر إلى طبيعتها تدريجيًا خلال النصف الثاني من عام 2022، لما كانت عليه قبل أزمة أوكرانيا نتيجةً لتزايد الطلب على مصر عالميًا، والانفتاح الذي عم على أغلب الدول مع تراجع وانحسار جائحة كورونا.

وقال "قاسم"، في بيان له اليوم الإثنين، أن هناك نظرة تفاؤلية كبيرة بعود السياحة إلى طبيعتها في مصر، وسط المساعي الحثيثة التي يقوم بها القطاع السياحي في مصر لاستعادة التدفقات السياحية من أهم الأسواق المصدرة للسياحة وعلى رأسها روسيا، التي تأثرت الحركة الوافدة منها بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح قاسم، أن هناك تعاون وتنسيق مشترك بين وزارتي السياحة والطيران المدني لزيادة عدد الرحلات الموجهة إلى روسيا خلال الفترة المقبلة بعدما تم اعتماد ضمان وزارة المالية لتأمين الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وثمن وكيل لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، الجهود التي تبذلها الدولة لدعم ومساندة القطاع السياحي في مصر، لافتًا إلى أن استضافة مؤتمر تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ، سيكون محط أنظار العالم، وسيسلط الضوء من جديد على مصر.