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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اتحاد الصناعات: 120 شركة رواندية تبحث التعاون التجاري والاستثماري في مصر

صدى البلد

كشف خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لـ اتحاد الصناعات، إن عدد الشركات الرواندية التي تزور مصر حالياً لبحث التعاون الاستثماري والتجاري يبلغ 120 شركة في قطاعات اقتصادية وصناعية مختلفة، مشيرا إلي أن هناك لقاءات مرتقبة بين الشركات الرواندية ونظيرتها المصرية خلال الساعات القادمة على هامش ملتقى الأعمال المشترك المنعقد في القاهرة.

وأشار عبد العظيم خلال ملتقى الأعمال المصري الرواندي اليوم الاثنين ، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى إلي العلاقات التاريخية حيث يبلغ متوسط التبادل التجاري 40 مليون دولار سنوياً وهذا الرقم يجب أن نقف أمامه كثيرا وإيجاد سبل جديدة للتعاون المشترك خلال الفترة.

 وأوضح أن الفترة المقبلة تشهد مزيد من التنسيق والتعاون المشترك مع الجانب الرواندي لزيادة حركة التبادل التجاري وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين، في إطار خطة مصر للتوجه نحو السوق الإفريقي.

وأكد أن اللقاءات بين الشركات الرواندية والمصرية التي ينظمها اتحاد الصناعات ستركز على عناصر العمل المشترك في مسألة الاستثمارات والتبادل التجاري وتسهيل دخول البضائع والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى البلدين.

وتعمل مصر على الاهتمام بتواجد المنتجات الوطنية داخل أسواق القارة السمراء، وفي سبيل ذلك جرى وضع عدة رؤى لزيادة الصادرات للأسواق الأفريقية، وتستهدف خطة مصر لأفريقيا تعزيز التبادل التجاري مع دول القارة السمراء وخاصة دول الكوميسا، وتهدف الاستراتيجية التي ستقوم على تنفيذها وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية متابعة حركة التصدير بصورة مستمرة وقياس مدى فعالية البرنامج الجديد لدعم الصادرات والذى جرى بدء تطبيقه مطلع العام المالي الجاري 2020-2021


 

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