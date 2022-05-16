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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

نتفليكس تتوسع في خدمة البث المباشر بميزة جديدة على منصتها.. تفاصيل

نتفليكس تختبر إدماج
نتفليكس تختبر إدماج خدمة "البث المباشر" على منصتها

تعتزم عملاقة البث نتفليكس Netflix على تطوير ميزة البث المباشر في الفترة القادمة حيث تخطط لتوفير مقاطع صورة وصوت حية بالعروض الكوميدية وبعض العروض الأخرى التي ستحسن جودتها من خلال تزويدها بميزة العرض المباشر على المنصة.

 

ونشر  موقع The Verge التقني أن ميزة البث المباشر من نتفليكس ستعطي مصداقية بشكل أكبر في عروض ال Reunion، كما يمكن تزويدها بالعروض التي تتطلب تصويت مباشر.

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كما يفكر فريق نتفليكس بإدخال هذه الميزة بالعروض الكوميدية، حيث أقامت المنصة بالفعل أول مهرجان كوميدي مباشر وشخصي خاص بها على الإطلاق هذا العام بلوس أنجلوس والذي يُسمى Netflix Is a Joke Fest.  وامتد ذلك الحدث الكوميدي الضخم لعدة أيام حيث ضم أكثر من 130 من المشاهير الكوميديين  على سبيل المثال علي وونغ وبيل بور وجيري سينفيلد وجون مولاني وغيرهم الكثير.


وستبدأ نتفليكس في بث بعض العروض المباشرة التي قامت بتسجيلها بهذا الحدث في شهر مايو الجاري حتى يونيو والذي سيعطي المشتركين القدرة على مشاهدة العروض المباشرة في المنزل بمجرد فتح الشاشة في حالة عدم حضورها مما يضيف متعة خاصة.

وحتى الآن لا توجد معلومات كافية حول ميزة البث المباشر الجديدة، فيبدو أنها في مرحلة التطوير الأولية وفقا لما قاله فريق بداخل نتفليكس، بينما Disney Plus أكبر المنافسين لنتفليكس قد طورت بالفعل العروض المباشرة على منصتها، وأشهرهم  العرض الحي لجوائز الأوسكار في شهر فبراير.

 

البث المباشر Netflix Disney Plus نتفليكس مشتركين مشاهير مشتركي نتفليكس

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