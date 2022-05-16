بدء توافد المشاركين في اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بمطار القاهرة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة أن اللجنة المنظمة لاجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا" والتي تستضيفها مصر، بدأت في استقبال أعضاء مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي بمطار القاهرة الدولى فور وصولهم من دولهم للمشاركة في الاجتماعات التي تُعقد في الفترة 17-20 مايو الجارى.

ووفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تتابع الوزارة بالتنسيق مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات كل التفاصيل المتعلقة بتوافد المشاركين بالاجتماعات، ومراسم استقبالهم، واصطحابهم إلى فنادق إقامتهم في إطار الاستعدادات المتعلقة بعقد اجتماعات "الوادا"، وحرصاً على تنظيم تلك الاجتماعات في أبهى صورة.

وكشفت وزارة الشباب الرياضة عن طلب دولتين من الدول المشاركة في الاجتماعات تأييد الجانب المصرى لهما أثناء تقديمهما لطلب استضافة اجتماعات مجلس إدارة والمكتب التنفيذي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات خلال الأعوام المقبلة؛ تأكيداً على المكانة التي باتت تتمتع بها مصر بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وتتضمن الأجندة الخاصة باجتماعات مجلس إدارة والمكتب التنفيذي لـ "الوادا" مناقشة العديد من الموضوعات منها "الاستراتيجية الدولية لمكافحة المنشطات والحسابات الختامية واللجان الدائمة، استضافة الاجتماعات والندوات على مدار العام، مناقشة الضوابط الخاصة بالبطولات والهيئات الرياضية، العقوبات والإجراءات المتخذة على مستوى العالم".