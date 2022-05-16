سمبوزيوم النحت الدولى بمدينتى.. صور

فن النحت ليس من أهم أشكال الفنون الجميلة و التشكيلية فحسب ،بل يعتبر منذ القدم هو اللغه العالمية بين الحضارات ونشر الثقافات بالعالم فمنذ التاريخ عمد الانسان الفنان إلى نحت أجمل التماثيل والقطع التي تحمل رموزا فنية ودينية لتخليد الأحداث والإنجازات الهامة ليراها العالم ويتمتع بالنظر إليها كما أنها تضيف قيما جمالية توثق الارتباط بين الجمهور والعمل الفني وأفراد المجتمع وقضاياهم لذا كان لزاما أن تتلائم مع الفراغ والأماكن المحيطة بها لترقي بالذوق الفني لدى المشاهدين والأجيال القادمة .

من هنا كان حماس وحرص مجموعة الشركات والهيئات والمؤسسات الاهتمام بالبعد الفني في تصميماتها للمنشآت وتوظيف الجماليات لإشباع التغذية البصرية لدى أفراد المجتمعات العمرانية وبالفعل بدأت مدينة ( مدينتي ) بتبنى المبادرة ورعايتها منذ سنوات عديده تشكلت باهتمامها بالانشطه الثقافية والفنية بالمجتمع بشكل عام ومنشآتها بشكل خاص.

وها نحن الآن أمام سمبوزيوم من أهم التجمعات الفنية الدولية بالذى تنظمه إدارة مدينتي متمثلا في رئيس لجنة التنظيم الفنان والنحات صلاح حماد وهو من أهم فنانى مصر بالساحة الفنية وأبرزهم والذى شرف بتنظيم هذا الحدث الدولى خمس دورات سابقة منذ 2016 حتى الآن 2022 بمشاركة 25 فنانا من الدول العربية ودول عالمية مثل ألمانيا وروسيا وبولندا وأوكرانيا وجورجيا وتركيا ومن مصر وتونس والسودان أيضا وتعد هذه الدورة هي الخامسة والتي انظلقت يوم 5 مايو وتنتهى آخر الشهر 30 مايو.

كما ذكر الفنان صلاح حماد إنه ولأول مره بهذه الدوره سيشارك الفنانين بمجالات النحت بالحديد والأحجار حيث كانت المشاركة بالدورات السابقة في النحت بالرخام ومجال التصوير والرسم بمختلف الخامات وأنه سوف يكون دائما هناك الجديد والاضافة بالدورات القادمة مشيدا بفخامة وضخامة الرعاية لمجموعة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي بتوفير جميع المستلزمات من خامات واستضافة هذا الحدث الهام .

وأشار إلى أن جميع القطع النحتية نتاج ورش العمل الحالية ستزين الميادين والساحات بالمدينة والاستغلال الأمثل لها للارتقاء بالذوق العام وثقافة مجتمعنا فضلا عن المساهمات والتبرعات لتنمية قدرات زوى الهمم والتحدى بالمؤسسات القومية .

جدير بالذكر أن المجموعة نظمت العديد من المنتديات الثقافية والفنية لاكتشاف المواهب وتنمية القدرات المهارية لدى شبابنا مثل معرض مدينتي للكتاب بديسمبر الماضى بالحديقة المركزية بالمدينة برعاية وزارة الثقافة ضمن البرتوكولات والفاعليات التي تشرف عليها وزارة الثقافة والجهات المعنية والمشاركة المجتمعية التي تصب فى صالح وطننا الحبيب للحفاظ على هويته الثقافية .

كتب : مـــاهــــر بـــــدر



سمبوزيوم النحت الدولى بمدينتى

سمبوزيوم النحت الدولى بمدينتى

سمبوزيوم النحت الدولى بمدينتى

سمبوزيوم النحت الدولى بمدينتى