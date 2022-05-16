نائب رئيس هيئة السلع التموينية: وضع خطط لمعالجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية

أكد نائب رئيس هيئة السلع التمونية، أحمد يوسف نائب، إن توصيل الغاز الطبيعي للمخابز حقق وفرا للدولة.

وأشار خلال كلمته في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم إلى إن عدد المخابز ييلغ ٣٠ ألف مخبز وتم توصيل الغاز الطبيعي لـ ١٠% من المخابز من خلال المشروع الذي تطبقه الهيئة بالتعاون مع البنك الأهلي، وبنك مصر وبنك الإسكان والتعمير.

وأوضح يوسف أن الهيئة تستهدف زيادة الطاقة التخزينية للقمح، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية الحالية تبلغ ٣.٤ %، قائلا :"نستهدف رفعها ٥ مليون طن خصوصا في مناطق الإصلاح الجديدة"، لافتا إلى استمرار وجود عدد من الشون لكن مطورة ليست ترابية.

وأضاف: "نستهدف تحويلها لصوامع حقلية بعدد 60 صومعة، بدأنا في إنشاء ١٠ صوامع حقلية بنهاية العام بسعة تخزينية ١٠ آلاف طن".

وشدد على استمرار العمل على وضع خطط لمعالجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، قائلا: "نتوقع استمرار الأزمة والحرب لفترة من الزمن ليست قصيرة حتى لو حصل وانتهت الحرب، تبعات ما بعد الأزمة تستغرق وقتا لتعافي الاقتصاد، كل السيناريوهات متوقعة حتى عام ٢٠٢٤ لبدء تعافي الاقتصاد".

وقال يوسف إن مخزون السلع الاستراتيجية يكفي نحو خمسة أشهر، وقال "لدينا ٦ سيناريوهات معتمدة لتدبير المخزون وزيادته، نعمل على ألا يقل عن ستة أشهر، أي كانت التكلفة المهم تواجد السلع، ودورنا الحفاظ على المخزون الاستراتيجي".