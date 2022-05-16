المتحف القومي للحضارة يستقبل وفد بنك الاستثمار الأوروبى

استقبل الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط ، وفداً رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي ضم أمبرويز فايولى نائب رئيس البنك، و مساعده أدريان دى باسومبيير، والسيدة كاثرين كولين مستشار البنك والسيدة كريستينا بيليكانوفا منسقة المشاركة فى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.

جاءت هذه الزيارة فى إطار حرص المتحف على استقبال الشخصيات العامة والهامة، وذلك ضمن سلسة الزيارات التي يشهدها منذ افتتاحه في أبريل ٢٠٢١، بالإضافة إلى دعم كافة سبل التعاون المثمرة مع كافة الجهات المعنية.

واصطحبتهم لميس عبدالرحمن عضو العلاقات العامة بالمتحف، في جولة داخل قاعاته، حيث زاروا قاعات كل من العرض المركزي و النسيج المصري، و المومياوات الملكية، وقدمت لهم شرحا تفصيلياً عن تاريخ المتحف وقصة إنشائه وسيناريو العرض المتحفى وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية على مر العصور، كما قدمت لهم نبذه عن أهم الأنشطة التعليمية والثقافية والمجتمعية الذي يقدمها المتحف للقيام بدوره ورسالته كمنارة ثقافية.

وخلال الزيارة، أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بهذه الزيارة، وما شاهدوه من مقتنيات أثرية فريدة والتى تعرض بأحدث الأساليب العلمية، باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحكي تطور الحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، مشيرين إلى التصميم المعمارى و الموقع المتميز للمتحف و الذي يعطي شعورًا بالراحة والهدوء و الجمال ما يجعل منه مؤسسة ثقافية تعليمية ترفيهية شاملة لمختلف الأعمار.



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