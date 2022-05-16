بمليار جنيه..بروتوكول تعاون بين حياة كريمة وإعمار مصر للارتقاء بالقرى الأكثر احتياجا

وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مع شركة إعمار مصر للتنمية بهدف تنسيق الجهود المشتركة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي للقرى الاكثر احتياجا وتعظيم قدرتها بما يساهم في توفير حياة كريمة لمواطنيها بقيمة مليار جنيه.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشان تعزيز اجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة.

وفي إطار البروتوكول تقوم شركة إعمار مصر بدعم حياة كريمة بميزانية مليار جنيه يتم تخصيصها لاستكمال مشروعات التنمية المستدامة والخاصة بتطوير ورفع كفاءة القطاعات الخدمية والصحية والاجتماعية والبنية التحتية في القرى الاكثر احتياجا.