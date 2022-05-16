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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو القاسم وحمزة ضمن أفضل 6 لاعبين في التصنيف العالمي لسلاح الشيش

صدى البلد

أصدر الاتحاد الدولي للسلاح التصنيف الجديد لسلاح الشيش عقب انتهاء بطولة الجائزة الكبرى، التي اقيمت في مدينة انشيون بكوريا الجنوبية في الفترة من 13 حتى 15 مايو الجاري.

وشهد التعديل الجديد للتصنيف الدولي تقدم اللاعب المصري علاء أبو القاسم إلى المركز الخامس عالميًا برصيد 129 نقطة، بينما تقدم حمزة من المركز الحادي عشر إلى المركز السادس برصيد 115 نقطة.

وحصل علاء أبو القاسم صاحب فضية أولمبياد لندن 2012 على المركز الخامس ببطولة الجائزة الكبرى، كما جاء حمزة صاحب برونزية بطولة العالم للشباب عام 2018 في المركز العاشر.    

وعلى صعيد الفرق استمر المنتخب المصري في الحفاظ على تصنيفه الدولي ليظل في المرتبة السادسة برصيد 224 نقطة، بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الخامس وهو منتخب روسيا.

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