رئيس جامعة المنوفية يقترح إدراج جائزة للابتكار والإبداع لعام 2022

ترأس الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية جلسة لجنة الجوائز لعام ٢٠٢٢ بحضور نائبا رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة.

واقترح مبارك خلال الاجتماع إدراج جائزة للإبداع والابتكار وتشكيل لجنة لدراسة المقترح والمعايير المطلوبة للترشيح للجائزة، ويكون اختيار أعضاء اللجنة من جميع التخصصات وعرض المقترح على مجلس الجامعة القادم لإبداء الرأى.

وناقش أعضاء اللجنة ترشيحات المتقدمين لجائزة الجامعة التشجيعية، وجائزة التفوق، وجائزة الجامعة للتأليف العلمى، وجائزة الجامعة التقديرية لعام ٢٠٢٢، وتكليف إدارة البحوث العلمية بتفريغ ملفات المتقدمين لكل جائزة هذا العام وعرضها على المحكمين للجائزة.

كما عقد رئيس الجامعة لجنة جائزة الجامعة لأفضل رسالة علمية (ماجستير ودكتوراه) ٢٠٢٢، والنظر فى ترشيحات المتقدمين للجائزة.

تضم اللجنة فى عضويتها: الدكتورة إيناس قاسم عميد التمريض، الدكتور أسامه مدنى عميد الآداب، الدكتور شريف صبرى عميد الاقتصاد المنزلى، الدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد القومى، سعاد بيومى مدير عام الدراسات العليا والبحوث،صفوت عبد المعطى مدير إدارة البحوث العلمية.