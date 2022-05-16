ختام مميز لبطولة كأس مصر لكرة الهدف وألعاب القوى للمكفوفين بجامعة المنوفية

اختتمت فعاليات بطولة كأس مصر لكرة الهدف والعاب القوى للمكفوفين والتي أقيمت علي ملاعب جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عادل السيد مبارك رئيس الجامعة والدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد المصرى لرياضات المكفوفين.

حيث حضر حفل الختام الدكتور عبد الرحمن الباجوري مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع نائبا عن رئيس الجامعة والدكتور صبحي شرف عميد كلية التربية والدكتور اسامه مدني عميد كلية الآداب والمستشار الاعلامي للجامعة .

كما حضر اللواء عماد يوسف سكرتير عام محافظة المنوفية نائبا عن اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية،ولفيف من الداعمين للبطولة من الشركات والجمعيات الراعية وعلي راسهم مندوب شركة العربي وشركة عبوده العشماوي وحزب مستقبل وطن وجمعية رسالة المنوفية وجمعية النور للمكفوفين بالمنوفية وادارة التربية الخاصة بالمنوفية .

كان في استقبال الضيوف الدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي نائب رئيس اللجنة البارلمبية المصرية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدكتور حمدي أحمد وتوت وكيل كلية التربية الرياضية للدراسات العليا والبحوث مندوب الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين والحكم الدولي لكرة الهدف .

بدأ حفل الختام بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم ثم كلمة الدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد الذي أبدى سعادته البالغة وسعادة كافة أعضاء بعثة البطولة من لاعبين وأجهزة فنية وأعضاء مجلس الإدارة بالتنظيم الأكثر من رائع والذي لم يحدث من قبل في أي بطولة من البطولات التي اقامها الاتحاد موجها شكر كافة أعضاء البعثة بالدكتور عادل مبارك الذي قدم كافة التسهيلات وزلل كافة الصعاب لنجاح هذه البطولة والمتابع علي مدار الساعة لفاعلياتها.

كما وجه شكره للدكتور نانسي اسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي مجهوداتها الواضحه لانجاح البطولة متمنيا أن يتم إقامة بطولات أخرى علي ملاعب جامعة المنوفية لما لمسه من جود وكرم من اهله المنوفية الكرام،كما توجه بالشكره اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية .

واختتم كلمته بتقديم الشكر للدكتور حمدي وتوت وكيل كلية التربية الرياضية والحكم الدولي لكرة الهدف عن مجهوداته الكبيرة في تنظيم وادارة هذه البطولة لوصولها لهذا المستوي العالمي.

كما أشاد الدكتور عبد الرحمن الباجوري مستشار رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع بالنجاح الباهر للبطولة والذي ظهر في رد فعل كافة اعضاء بعثة البطولة من لاعبين واجهزة ادارية و اعضاء مجلس ادارة الاتحاد وعلي راسهم الدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد معربا عن استعداد جامعة المنوفية لاستضافة اية فاعليات خاصة بذوي الهمم وعلي راسهم اتحاد رياضات المكفوفين وذلك بتوجيهات رئيس الجامعة.



ثم بدأ تسليم الميداليات للمراكز الثلاثة الاولي وهم والميدالية الذهبية وكاس البطولة لفريق نادي مبارك بني سويف، والميدالية الفضية والمركز الثاني لنادي العزيمة الاسماعيلية، والميدالية البرونزية والمركز الثالث لنادي الهدف طنطا.