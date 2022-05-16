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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد القبض على فتاة الوكالة.. مخاطر استخدام منتجات العناية بالبشرة مجهولة المصدر

العناية بالبشرة
العناية بالبشرة

ألقت أجهزة الأمن القبض على فتاة الوكالة ، عقب تداول عدد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى ، بشأن قيامها بالترويج لبيع بعض منتجات ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر.

واشتكت الكثير من الفتيات من أضرار هذه المنتجات على بشرتهن، وخلال هذا التقرير نستعرض أضرار منتجات العناية بالبشرة مجهولة المصدر وفقا لموقعgreenmatters.

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مخاطر استخدام منتجات العناية بالبشرة مجهولة المصدر

1- تسبب تهيجًا غير مرغوب فيه أو عدوى بكتيرية. 

2- تسبب الحكة والاحمرار في العين.

3- تساعد على نمو البكتيريا داخل البشرة مما تؤدي إلى طفح جلدي وتفاعلات حساسية.

4- انتشار حب الشباب على البشرة بالكامل خاصة البشرة الحساسة الدهنية.

5- الإصابة بالندبات خاصة في منطقة الخدين.

6- كما يمكن أن تسبب بعض الحروق الموضعية.

 

البشرة منتجات العناية بالبشرة فتاة الوكالة مستحضرات التجميل البشرة الحساسة

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